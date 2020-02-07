Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 15:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 15:43

    7 Şubat yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

    Evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller aylık alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren yüz binlerce kişi arama motorlarında 7 Şubat yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım aylıkları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, 7 Şubat hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

    7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar yoğun olarak arama motorlarında konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aylıklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde ödeniyor. Maaş sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar

    7 ŞUBAT EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Evde bakım maaşı SMS sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi Haberleri7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri