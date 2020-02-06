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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 17:56
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    • 06.02.2020 17:56

    'da operasyonu: 14 gözaltı!

    'da tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 185 gram eroin, 428 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile bin 215 lira ele geçirildi.

    Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı!

    'da madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 14 şüpheli yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapanların da bulunduğu 14 zanlıyı gözaltına aldı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 185 gram eroin, 428 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile bin 215 lira ele geçirildi.

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