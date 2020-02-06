Kolay emeklilik

Anadolu Hayat Emeklilik, 18-25 yaş arasındaki müşterilerine özel sunduğu Genç Emeklilik Planı'nın, internet üzerinden satışına başladı. Genel Müdür Yılmaz Ertürk, "Genç Emeklilik Planı'nı, artık dijital ortamda sunuyoruz. Gençler kurumsal internet sitemiz üzerinden dakikalar içerisinde bireysel emeklilik hesabı açtırabiliyor" dedi.
- Ekonomi
- 06.02.2020 07:04
- -
- Son Güncelleme:
-
- 06.02.2020 07:04
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.