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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    Kolay emeklilik

    Anadolu Hayat Emeklilik, 18-25 yaş arasındaki müşterilerine özel sunduğu Genç Emeklilik Planı'nın, internet üzerinden satışına başladı. Genel Müdür Yılmaz Ertürk, "Genç Emeklilik Planı'nı, artık dijital ortamda sunuyoruz. Gençler kurumsal internet sitemiz üzerinden dakikalar içerisinde bireysel emeklilik hesabı açtırabiliyor" dedi.

    Kolay emeklilik
    Anadolu Hayat Emeklilik, 18-25 yaş arasındaki müşterilerine özel sunduğu Genç Emeklilik Planı'nın, internet üzerinden satışına başladı. Genel Müdür Yılmaz Ertürk, "Genç Emeklilik Planı'nı, artık dijital ortamda sunuyoruz. Gençler kurumsal internet sitemiz üzerinden dakikalar içerisinde bireysel emeklilik hesabı açtırabiliyor" dedi.

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