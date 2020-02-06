İşsizlik maaşı ne zaman yatar? Her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesi olan işsizlik maaşının ayın kaçında hesaplara yattığı merak ediliyor. İşsizlik maaşı, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlara verilmektedir. Gerekli şartlara uygun olanlar İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşından faydalanabilirler. İşsizlik maaşı en yüksek 2 bin 336 liraya varıyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatar? 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

İşsizlik maaşı her ayın 5'inde hesaplara yatıyor. Eğer bu tarih hafta sonuna denk geliyorsa maaşlar pazartesi günü yatırılıyor. Öte yandan nöbetçi PTT'ler varsa buralardan da maaş çekilebiliyor.

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği veriliyor.