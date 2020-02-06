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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 12:25
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    • 06.02.2020 12:30

    'den karar çıktı! Turkuaz dönemi sona eriyor!

    ’da 2018’de uygulanmaya başlayan turkuaz renkte dönemi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı taksilerin tarifesinden daha yüksek bir tarife uygulayan turkuaz taksiler hakkında açıklama yapan Başkanı Eyip Aksu, ’ye başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bugün karar çıktı. İsteyen turkuaz taksi sahipleri artık yollarına sarı taksi olarak devam edebilecekler.Tarifeleri de sarı taksi tarifesi olacak” ifadelerini kullandı.

    İBB'den karar çıktı! Turkuaz taksi dönemi sona eriyor!

    'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı lerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksileri kullanan yolcular sarı taksilere nazaran yüzde 15 daha fazla ücret ödeyerek konforlu yolculuk etme imkanına sahip oluyorlardı. Hal böyle olunca turkuaz taksilerin fazla ücret nedeniyle talep görmediği belirtilmişti.

    KARAR BUGÜN ÇIKTI
    Milliyet'te yer alan habere göre, bugün konuyla ilgili karar çıktı! İsteyen turkuaz taksiler sarıya dönebilecekler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı Eyüp Aksu, turkuaz taksiden sarı taksiye dönüşün taksi sahiplerine 1000 TL'ye mâl olacağını söylüyor. Aksu konuşmasının devamında, "Bugün karar çıktı. İsteyen turkuaz taksi sahipleri artık yollarına sarı taksi olarak devam edebilecekler.Tarifeleri de sarı taksi tarifesi olacak." dedi.

    350'ye yakın Turkuaz taksinin olduğunu belirten Aksu, " Turkuaz renkli taksilerimizden isteyen esnafımız artık sarıya dönebilecekler. İsteyen esnafımız da aracın rengini değiştirerek sarı renkli C segmenti tarifesi ile İstanbullu vatandaşlara hizmet verecekler" dedi.

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