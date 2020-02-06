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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 18:29
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    • 06.02.2020 18:29

    İstanbul, günü yatay tamamladı | 6 Şubat 100 endeksi

    İstanbul Endeksi (100), yüzde 0.32 artışla 123 bin 390 puandan başladığı gün içinde en düşük 121 bin 992 puanı ve en yüksek 122 bin 321 puanı gördükten sonra yüzde 0.03 düşüşle 122 bin 283 puanda kapandı.

    Borsa, günü yatay tamamladı

    İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 122.283,87 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,58 ile inşaat oldu.

    Analistler, Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile küresel risk iştahının arttığını dile getirdi.

    Yarın yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam ve Çin'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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