Enflasyona enerji etkisi Merkez Bankası 'Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.

Merkez Bankası 'Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu. TÜM MANŞETLER