Merkez Bankası 'Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.
- Ekonomi
- 05.02.2020
- Gazete
Enflasyona enerji etkisi
Merkez Bankası 'Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.
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