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Enflasyona enerji etkisi

Merkez Bankası 'Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.

Enflasyona enerji etkisi
Merkez Bankası 'Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.

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