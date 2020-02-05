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  • 05.02.2020 12:22
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 12:22

güne değer kaybıyla başladı | son durum

açılışta güne düşüşle başladı. Küresel piyasalarda etkisini gösteren pozitif havaya karşın, dün hızla yükselen borsalarda bugün açılışta yapılan kar satışlarıyla sınırlı düşüşler yaşandı.

Avrupa borsaları güne değer kaybıyla başladı

güne sınırlı düşüşlerle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 418,38 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 13.255,45 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.423,63 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 9.553,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşerek 5.924,26 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 gerileyerek 23.800,48 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3044, avro/dolar paritesi 1,1047 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda etkisini gösteren pozitif havaya karşın, Avrupa tarafında dün hızlı yükselen borsaların bugün açılışta kar satışlarıyla sınırlı da olsa düşüş kaydettiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını duyurduğunu anımsatan analistler, Brexit'in ardından tarafların ikili ticaretle ilgili açıklamalarının takip edildiğini ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de ocak ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret endeksi ile ADP özel sektör istihdamı verilerinin izleneceğini aktardı.

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