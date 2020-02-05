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    • Ekonomi
    • 05.02.2020 17:45
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    • 05.02.2020 17:45

    5 Şubat günü yükseldi, düşüşe geçti! Canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL'ye ulaştı?

    Haftanın üçüncü işlem gününde ve nun alış satış fiyatı piyasadaki güncel gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,98 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35'te önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,98 seviyelerinde yer aldı. 5 Şubat günü dolar yükseldi, euro ise düşüşe geçti. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı

    Canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL'ye ulaştı?

    5 Şubat Çarşamba günü dolar ve eurodaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün, üst üste 4 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,9790'dan tamamladı. Bu kapsamda canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL'ye ulaştı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte döviz kurlarında güncel durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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