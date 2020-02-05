5 Şubat Çarşamba günü dolar ve eurodaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün, üst üste 4 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,9790'dan tamamladı. Bu kapsamda canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL'ye ulaştı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte döviz kurlarında güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?