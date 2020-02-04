Doğada mutlu son

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü'nü ziyaret etti. Prof. Dr. Karaca, "Yeni başarıların altına imza atacağımız bir dönemin başlangıcındayız. Doğa Koleji öğrencileri; İTÜ'nün katkısı ve desteğini bütünüyle arkalarında hissedecekler" dedi. Doğa Koleji bir süredir sahiplik sorunu yaşamış, öğretmenler maaşlarını alamamış ve dersler yapılamamıştı. Kolejin yönetimini bunun üzerine İTÜ devralarak öğretmenlere maaşlarını ödemiş ve eğitimi yeniden başlatmıştı.
- Ekonomi
- 04.02.2020
- Gazete
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