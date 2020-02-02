Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar ve yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler ilanları beklerken bir yandan da güncel maaşlar hakkında bigi sahibi olmak istiyor. Peki, bekçi, polis, uzman çavuş, subay ve astsubay maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen bilgiler

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Polis Maaşları

3384,0

Polis Maaşları

5280

Başkomiser Maaşları

5768 TL

Komiser Maaşları

5675 TL

Bekçi maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...