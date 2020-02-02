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  • 02.02.2020 16:16
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 16:16

Bekçi, polis, uzman çavuş, subay ve ne kadar oldu? İşte 2020 yılı güncel maaşları

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirli tarihler arasında bekçi ve polis alımı yapılırken Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl duyurulan tarih aralığında subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımları yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş aynı zamanda "Bekçi, polis, uzman çavuş, subay ve ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 güncel maaşları

Bekçi, polis, uzman çavuş ve astsubay maaşları ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar ve yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler ilanları beklerken bir yandan da güncel maaşlar hakkında bigi sahibi olmak istiyor. Peki, bekçi, polis, uzman çavuş, subay ve astsubay maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen bilgiler

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Polis Maaşları

3384,0

Polis Maaşları

5280

Başkomiser Maaşları

5768 TL

Komiser Maaşları

5675 TL

Bekçi maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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