Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar ve yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler ilanları beklerken bir yandan da güncel maaşlar hakkında bigi sahibi olmak istiyor. Peki, bekçi, polis, uzman çavuş, subay ve astsubay maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen bilgiler
POLİS MAAŞLARI NE KADAR?
Emekli Polis Maaşları
3384,0
Polis Maaşları
5280
Başkomiser Maaşları
5768 TL
Komiser Maaşları
5675 TL
Bekçi maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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