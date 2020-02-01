Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatacak? Milyonlarca çalışan Şubat ayının ilk gününde asgari ücret ve AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. Bu nedenle yeni ayda zamlı maaş alacak milyonlarca kişi 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosunda yer alan yeni miktarlar araştırma yapıyor.

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.