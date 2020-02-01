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  • 01.02.2020 21:29
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 21:29

ndaki düşüş sürecek mi? 1 Şubat güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı ne kadar?

Kredi faizi için sunulan fırsatlara belirli dönemlerde yapılan yeni açıklamalara bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlar için 0.79 fırsatını, ING Türkiye ise 0.94 kredi fırsatını sunmuştu. Bu kapsamda kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları merak ediyor. Bankaların güncel nı sizin için derledik. İşte 1 Şubat güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı

Kredi faiz oranlarındaki düşüş sürecek mi? 1 Şubat güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı ne kadar?

Bankalar kredi çekmeyi düşünenlere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kredi faizinde peş peşe sunulan fırsatlarla on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara talepte bulundu. Özellikle 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talepler arttı. Şimdi kredi çekmeyi düşününler 1 Şubat ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor.

1 ŞUBAT GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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