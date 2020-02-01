Kredi faiz oranlarındaki düşüş sürecek mi? 1 Şubat güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı ne kadar?

Bankalar kredi çekmeyi düşünenlere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kredi faizinde peş peşe sunulan fırsatlarla on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara talepte bulundu. Özellikle 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talepler arttı. Şimdi kredi çekmeyi düşününler 1 Şubat ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor.

1 ŞUBAT GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

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