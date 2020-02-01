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  • 01.02.2020 11:31
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 11:40

Araç sahiplerine kritik uyarı! Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın

tarafından, ücretsiz olarak alınabilen araç muayene randevusu için telefonla veya bazı siteleri aracılığıyla ücret talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Araç sahiplerinin muayene öncesinde araca ait borcu, trafik para cezası, /HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sı sorgulaması yapması gerekiyor. Aydınlatma, lastik, fren gibi aksamlar, sürekli kullanılan ve zaman içinde yıpranabilen aksamların, araç muayenesi sırasında o anlık kontrolleri gerçekleştiriliyor.



TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK'ten edindiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti ile ilgili dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

Buna göre, bir kişi bir ay içerisinde ruhsat sahibi olmadığı sadece bir şahıs bir de şirket aracı getirebilirken, daha fazla araç için vekaletname isteniyor. Ruhsat sahibi araç getirilmesi ile ilgili ise herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor.

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