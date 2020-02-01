Araç sahiplerine kritik uyarı! Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın





TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK'ten edindiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti ile ilgili dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

Buna göre, bir kişi bir ay içerisinde ruhsat sahibi olmadığı sadece bir şahıs bir de şirket aracı getirebilirken, daha fazla araç için vekaletname isteniyor. Ruhsat sahibi araç getirilmesi ile ilgili ise herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor.