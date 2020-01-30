Bugünkü
Takvim

Ruhsat fotoğrafından poliçe teklifi

Ray , çalışmalarını tamamladığı '' uygulaması ile müşterilerine, sadece ruhsat fotoğrafı üzerinden kasko ve sigorta teklifi gönderiyor...

Ruhsat fotoğrafından poliçe teklifi
Ray Sigorta, oto larında fark yaratacak yeni bir uygulama ortaya koyuyor. Konuyla ilgili teknik altyapı çalışmalarını tamamlayan ve özel bir program oluşturan Ray Sigorta, uygulaması ile sadece ruhsat fotoğrafı üzerinden müşterilerine kasko ve trafik sigortası teklifi gönderiyor. Hem kapsamı hem de kullanılan süreçlerle sektörde bir ilk olan uygulama, kasko ve trafik sigortası süreçlerini çok daha hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor. Geliştirilen program sayesinde gönderilen ruhsat fotoğrafı dijital ortamda taranıyor ve poliçede yer alan bilgiler yakalanarak otomatik bir şekilde müşteriye yönelik en iyi kasko ya da trafik sigortası teklifi oluşturuluyor. e-posta ile gönderilen ruhsat fotoğrafına cevap, yine e-posta üzerinden hızlı bir şekilde veriliyor.

HEM KOLAY HEM GÜVENLİ
Şirket olarak verdikleri hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak sürekli gözden geçirdiklerini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şöyle konuştu: "ŞipŞak uygulaması ile 3 alanda fark yaratmayı hedefliyoruz. Bunlardan ilki kolaylık; artık acentelerimizin bizden teklif alması WhatsApp'tan gelen bir fotoğrafı yönlendirmek kadar kolay. Diğer bir avantajı ise acentelerimize sağladığımız ofis dışından da rahatlıkla işlem yapabilme özgürlüğü. Böylelikle acenteler ofisleriyle sınırlı kalmıyor ve bulundukları her yerden teklif alabiliyorlar. Son olarak da projemizin satın alım sürecinde, müşterilerin 3D güvenlikli sistem sayesinde kredi kartları üzerinden ödemelerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerine olanak sağlıyor olmak."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriRuhsat fotoğrafından poliçe teklifi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri