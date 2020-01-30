Ruhsat fotoğrafından poliçe teklifi

Ray Sigorta, oto sigortalarında fark yaratacak yeni bir uygulama ortaya koyuyor. Konuyla ilgili teknik altyapı çalışmalarını tamamlayan ve özel bir program oluşturan Ray Sigorta, ŞipŞak uygulaması ile sadece ruhsat fotoğrafı üzerinden müşterilerine kasko ve trafik sigortası teklifi gönderiyor. Hem kapsamı hem de kullanılan süreçlerle sektörde bir ilk olan uygulama, kasko ve trafik sigortası süreçlerini çok daha hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor. Geliştirilen program sayesinde gönderilen ruhsat fotoğrafı dijital ortamda taranıyor ve poliçede yer alan bilgiler yakalanarak otomatik bir şekilde müşteriye yönelik en iyi kasko ya da trafik sigortası teklifi oluşturuluyor. e-posta ile gönderilen ruhsat fotoğrafına cevap, yine e-posta üzerinden hızlı bir şekilde veriliyor.
HEM KOLAY HEM GÜVENLİ
Şirket olarak verdikleri hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak sürekli gözden geçirdiklerini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şöyle konuştu: "ŞipŞak uygulaması ile 3 alanda fark yaratmayı hedefliyoruz. Bunlardan ilki kolaylık; artık acentelerimizin bizden teklif alması WhatsApp'tan gelen bir fotoğrafı yönlendirmek kadar kolay. Diğer bir avantajı ise acentelerimize sağladığımız ofis dışından da rahatlıkla işlem yapabilme özgürlüğü. Böylelikle acenteler ofisleriyle sınırlı kalmıyor ve bulundukları her yerden teklif alabiliyorlar. Son olarak da projemizin satın alım sürecinde, müşterilerin 3D güvenlikli sistem sayesinde kredi kartları üzerinden ödemelerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerine olanak sağlıyor olmak."
HEM KOLAY HEM GÜVENLİ
Şirket olarak verdikleri hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak sürekli gözden geçirdiklerini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şöyle konuştu: "ŞipŞak uygulaması ile 3 alanda fark yaratmayı hedefliyoruz. Bunlardan ilki kolaylık; artık acentelerimizin bizden teklif alması WhatsApp'tan gelen bir fotoğrafı yönlendirmek kadar kolay. Diğer bir avantajı ise acentelerimize sağladığımız ofis dışından da rahatlıkla işlem yapabilme özgürlüğü. Böylelikle acenteler ofisleriyle sınırlı kalmıyor ve bulundukları her yerden teklif alabiliyorlar. Son olarak da projemizin satın alım sürecinde, müşterilerin 3D güvenlikli sistem sayesinde kredi kartları üzerinden ödemelerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerine olanak sağlıyor olmak."
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