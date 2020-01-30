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D vitaminli zeytinyağı ürettiler

'da girişimci ve , 'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti. Dubai'de ve Kuveyt'te çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten kimyager Özlem Kıyak, "Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek ihraç etmek istiyoruz" dedi.

D vitaminli zeytinyağı ürettiler
Antalya'da girişimci Özlem Kıyak ve Melika Gün, KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti. Dubai'de ve Kuveyt'te çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten kimyager Özlem Kıyak, "Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek ihraç etmek istiyoruz" dedi. Melika Gün ise D vitamini eksikliğini gidermek için ürün geliştirdiklerini anlattı. Bazı marketlerde ürünün satışa sunulduğuna değinen Gün, " hayallerimizi gerçekleştirmede kapı araladı. Tüm girişimci kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. İnşallah çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.

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