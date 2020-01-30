D vitaminli zeytinyağı ürettiler

Antalya'da girişimci Özlem Kıyak ve Melika Gün, KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti. Dubai'de ve Kuveyt'te çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten kimyager Özlem Kıyak, "Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek ihraç etmek istiyoruz" dedi. Melika Gün ise D vitamini eksikliğini gidermek için ürün geliştirdiklerini anlattı. Bazı marketlerde ürünün satışa sunulduğuna değinen Gün, "KOSGEB hayallerimizi gerçekleştirmede kapı araladı. Tüm girişimci kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. İnşallah çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.