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Vergi ödemelerinde dijital kolaylık

Mükellefler, internet ve mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini kolayca ödeyebiliyor. Vergiler; vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsil ediliyor.

Vergi ödemelerinde dijital kolaylık
Mükellefler, internet ve mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini kolayca ödeyebiliyor. Vergiler; vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsil ediliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalardan kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

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