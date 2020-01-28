Vergi ödemelerinde dijital kolaylık

Mükellefler, internet ve mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini kolayca ödeyebiliyor. Vergiler; vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsil ediliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalardan kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor.
- Ekonomi
- 28.01.2020
- Gazete
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