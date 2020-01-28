Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükseldi. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, "İhracat artıyor, geçen yıl ihracat 285 milyon dolarlardan 305 milyon dolara çıktı. Rusya'ya bir önceki yıl 30 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 90 milyon dolara çıktı" dedi.
- Ekonomi
- 28.01.2020
- Gazete
Ruslar’a domates ihracatı hızlandı
Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükseldi. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, "İhracat artıyor, geçen yıl ihracat 285 milyon dolarlardan 305 milyon dolara çıktı. Rusya'ya bir önceki yıl 30 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 90 milyon dolara çıktı" dedi.
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