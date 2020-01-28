İşe iade imkanı var ama şartlara dikkat! Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Çalıştığım şirket beni hiçbir bahane ileri sürmeksizin işten çıkardı. İşe iade davası açmak istiyorum. Ancak en az 30 kişi çalışması gerekiyormuş. Bizim şirkette grup şirketleri ile birlikte 150 kişiden fazla kişi çalışıyor. 30 kişinin hesabında grup şirketlerde çalışanların toplamı mı esas alınır, yoksa sadece bağlı olduğumuz şirkette çalışanların sayısı mı?

İşe iade davası açabilmek için sizin de ifade ettiğiniz gibi fesih tarihinde şirkette çalışan işçi sayısının en az 30 olması ve işçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu koşullar varsa ve işverenin feshi geçerli bir nedene dayanmıyorsa mahkeme işçinin işe iadesine karar verecek boşta geçen 4 aya kadar maaş ve yan haklarını ödeyecektir. Yine işe başlatmama halinde de 8 aya kadar işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşe iade davası açmak için 30 kişinin hesabı önemlidir. Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarında yurt içinde şirketin şubelerinde çalışan işçilerin sayısı, uluslararası şirketlerde ayrı tüzel kişiliği olsun olmasın tüm ülkelerdeki çalışanların sayısı hesaba dahil edilir. Fakat, aynı gruba ait olsalar dahi farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerde çalışan işçi sayısı, sırf şirketler arasında organik bağ var diye hesaba katılmaz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL