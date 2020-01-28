Güven endeksleri Ocak’ta yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi, Ocak'ta bir önceki aya göre 0.5 puan artarak 104.1 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 3 aya yönelik üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, toplam istihdam sayısı beklentileri ile genel gidişat değerlendirmeleri endeksi artış yönünde etkiledi.

Reel Kesim Güven Endeksi, Ocak'ta bir önceki aya göre 0.5 puan artarak 104.1 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 3 aya yönelik üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, toplam istihdam sayısı beklentileri ile genel gidişat değerlendirmeleri endeksi artış yönünde etkiledi. Ocak'ta sektörel güven endekslerinden hizmet ile perakende ticarette yüzde 2.2, inşaatta da yüzde 14.6 artış oldu. Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) ise Ocak'ta, geçen aya göre 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.