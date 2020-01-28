Araç sahipleri dikkat! Son günler... 2020 MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2020 yılı 1. taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlamıştı. Bu yıla ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre sona eriyor. MTV ödemeleri ile ilgili detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. 2020 yılı ilk taksit ödemelerini yapmayan vatandaşların kısa süre içerisinde ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, 2020 MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte cevaplar...

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. Bu yılın ikinci taksit ödemleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.