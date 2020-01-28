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  • 28.01.2020 18:31
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 18:31

uzun bir sürenin ardından düşüşe geçti! 28 Ocak anlık çeyrek ve kaç TL?

Uzun bir süredir yükseliş eğiliminde olan bugün düşüşe geçti. Günü düşüşle kapatan altın fiyatlarının ardından altın alıp yatırım yapan vatandaşlar cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,40 lira oldu. 28 Ocak anlık çeyrek ve kaç TL oldu sorusu bu kapsamda çok araştırılıyor. İşte piyasalarda güncel durum

Özellikle son günlerde yükseliş trendine giren altın fiyatları bugün düşüşe geçti. 28 Ocak Salı günü piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. Peki, 28 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 28 Ocak güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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