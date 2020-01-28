Özellikle son günlerde yükseliş trendine giren altın fiyatları bugün düşüşe geçti. 28 Ocak Salı günü piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. Peki, 28 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 28 Ocak güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?