20 bin öğretmen atamasında önemli viraj

20 bin yeni sözleşmeli öğretmen atamasında önemli viraja girildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca adayların sözlü sınava alınacakları merkezlerin geçen hafta ilan edilmesinin ardından, önümüzdeki hafta sözlü sınav maratonu başlıyor. Öğretmenler, 5-22 Şubat arasında sözlü sınava girecek. Sınav sonuçları 25 Şubat'a açıklanırken, atama tercileri 9-13 Mart'ta alınacak. Atamalar ise 18 Mart'ta yapılacak. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği...
- Ekonomi
- 28.01.2020
- Gazete
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