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20 bin öğretmen atamasında önemli viraj

20 bin yeni sözleşmeli öğretmen atamasında önemli viraja girildi. Sözleşmeli öğretmen alımında lar 5 Şubat’ta başlıyor. Atamalar ise ’ta yapılacak.

20 bin atamada önemli viraj
20 bin yeni sözleşmeli öğretmen atamasında önemli viraja girildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca adayların a alınacakları merkezlerin geçen hafta ilan edilmesinin ardından, önümüzdeki hafta sözlü sınav maratonu başlıyor. Öğretmenler, 5-22 Şubat arasında sözlü sınava girecek. Sınav sonuçları 25 Şubat'a açıklanırken, atama tercileri 9-13 Mart'ta alınacak. Atamalar ise 18 Mart'ta yapılacak. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği...


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