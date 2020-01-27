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  • 27.01.2020 11:02
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:29

Müjde 8 yıl erken emekli olacaksınız! İşte şartlar

çalışma hayatı sırasında en önemli beklentidir. Bu bağlamda insanlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. 2000 ve 2008’de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Müjde 8 yıl erken emekli olacaksınız! İşte şartlar

Erken emekli olmak isteyenler için büyük fırsat geldi. İşte 8 yıl erken emekli için yapmanız gerekenler... Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

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