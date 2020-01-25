Şerh nasıl konulur? Aile konutu şerhini nasıl koydurabilirim? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilirim?

Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu; barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Konulan aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Bu işlem için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği istenmektedir.



MENFAATİ KORUMAK İÇİN HAKİM DEVREYE GİRER

Evimizin tapu kaydında aile şerhi var. Satış gerçekleştirmek zorundayız fakat eşim bu işleme onay vermiyor. Ne yapabilirim?

Ailenin menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL





