Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) ilanları, on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan Toplum Yararına Programlar alanında belirli zamanlarda işçi alımı ilanlarını bekliyor. Duyurulan tarih aralığında TYP ilanlarıyla binlerce kişi iş sahibi olurken yeni ilan duyurusunun yapılıp yapılmadığı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2020 İŞKUR TYP yeni işçi alımı ilanları duyuruldu mu? İŞKUR TYP genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI İLANLARI DUYURULDU MU?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) yeni işçi alımı ilanları henüz yayınlanmadı. Kurum tarafından ilanlar yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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