Kuru bakliyatta fırsatçılık hortladı! Üreticide 3 markette 12 lira

Kış bastırdı. Fırsatçılar yine sahne aldı. Yazın stokladıkları tonlarca ürünü depodan çıkardı. Fahiş fiyatlarla satmaya başladı.Nohut, pirinç, mercimek, kuru fasulye, bulgur fiyatları birden 4 katına fırladı. Etiketi gören vatandaşlar şaştı kaldı.market arasındaki fahiş fiyat farkının önüne geçmek için çalışmalar sürerken; kışın bolca tükettiğimiz bakliyatta fırsatçılık hortladı. Bakliyatta üretici ve raf fiyatı arasındafark ortaya çıktı.Aralık'ta üreticide 2.90 liraya satılan nohut, market rafındaliraya; 3.30 lira olan kırmızı mercimek; 3 lira olan yeşil mercimek; 6 lira olan kuru fasulyeyerini alıyor. Sektör yetkilileri, durumun aşırı kâr hırsından kaynaklandığını belirtiyor.ucuz market zincirlerinde fiyatların normal seyrinde olduğunu, markalı firmalar ve market zincirlerinin yüksek bakliyat fiyatlarının 'normal olmadığını' söyledi. Özdemir, "Mesela ucuz zincir marketlerde kırmızı mercimekfasulye üründeki eksiklikten dolayı fiyatlar yüksek gibi görünse de, bulgur, yeşil mercimek, nohutsatılıyor. Onların pakete koydukları mal ile diğerleri arasında fark yok. Yerli ürün koyuyorlarsa fark 2 lira olmalı. Ucuz marketlerle aradaki 2 kat fark da hiç normal değil" diye konuştu.