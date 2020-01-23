Ödemeler başladı! Emekli maaşı farkları ne zaman ödenir? İşte tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri

Emekli maaşı farklarının ödeneceği tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 2 milyon 274 bin 975 memur emeklisinin merakla beklediği maaş farkı ödeme tarihi netleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
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