Ödemeler başladı! Emekli maaşı farkları ne zaman ödenir? İşte tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri Tahsis numarasına göre emekli maaşı farkları ne zaman ödenir? Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş emekli maaş farklarının ödeneceği tarihi bekliyordu. Emeklilere maaş farkları ödenmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaş farkı ödeme tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu. İşte emekli maaş farkları ödeme tarihleri...

Emekli maaşı farklarının ödeneceği tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 2 milyon 274 bin 975 memur emeklisinin merakla beklediği maaş farkı ödeme tarihi netleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK? Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

TÜM MANŞETLER