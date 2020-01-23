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  • 23.01.2020 19:11
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 19:11

2020 tarihinde en çok değer kaybeden hisseler

Gün içinde en düşük 122.188,16 puanı, en yüksek 123.457,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybıyla tamamladı. İşte 2020'de en çok değer kaybeden hisseler...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 9,62 10,04 -4,18
Türk Hava Yolları 14,24 14,72 -3,26
Torunlar GMYO 3,01 3,11 -3,22
Koza Madencilik 10,82 11,17 -3,13
Tofaş Oto. Fab. 28,10 28,98 -3,04
Emlak Konut GMYO 1,65 1,70 -2,94
Pegasus 73,05 75,10 -2,73
Kardemir (D) 2,97 3,05 -2,62
Gözde Girişim 5,08 5,21 -2,50
Vakıflar Bankası 6,64 6,80 -2,35
Mavi Giyim 60,00 61,20 -1,96
Tekfen Holding 19,97 20,34 -1,82
Alkim Kimya 44,80 45,58 -1,71
Şişe Cam 5,24 5,32 -1,50
Ford Otosan 75,60 76,70 -1,43
Trakya Cam 3,46 3,51 -1,42
Çemtaş 8,16 8,26 -1,21
Enka İnşaat 6,64 6,72 -1,19
Arçelik 21,92 22,18 -1,17
Zorlu Enerji 1,69 1,71 -1,17

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