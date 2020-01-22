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  • 22.01.2020 13:14
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 13:14

? Taşeron ve kamu işçileri 2020 Ocak ilave tediye ne zaman ödenecek?

? Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği Ocak ayı tediye ödemelerinin tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısının tarihi belli oldu mu? Tediyeler ne zaman yatacak? Taşeron ve kamu işçileri 2020 Ocak ilave tediye ne zaman ödenecek?

Tediyeler ne zaman yatacak?

İlave tediyelerin ödeme tarihleri belli oldu mu? Tediye ödemelerini bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İlave tediye ödemelerinin süreleri Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek. Geçtiğimiz yıllarda ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayı içerisinde yapılmıştı. Şimdi gözler 2020 Ocak ayı ilave tediye ödemeleri tarihinde. Peki, tediyeler ne zaman yatacak? Taşeron ve kamu işçileri 2020 Ocak ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

2020 OCAK TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

İlave tediye ödemelerinin tarihi henüz belli olmadı. Kamu işçilerine yapılacak ilave tediyenin tarihi, Cumhurbaşkanı kararıyla netleşecek. Bu tarihten itibaren kamu işçileri ile kadroya geçmiş olan taşeron işçiler tediyelerini alacak.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yıl da tediyeler ödenecek ancak henüz tediyelerin ödenme tarihi netleşmedi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek. Geçtiğimiz yıllardaki gibi tediyelerin ilk taksitinin ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse kamu işçileri ve kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediyelerine bu ay içerisinde kavuşabilecekler.

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