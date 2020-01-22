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  • 22.01.2020 13:00
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 13:00

ekranı! 2020 1. taksit MTV ödeme ve hesaplama nasıl, nereden yapılır?

lerinde son günlere girildi. 2020 yılının ilk taksidini ödeyecek olan araç sahipleri, MTV ödemelerine ilişkin detayları araştırmaya başladılar. Bu bağlamda, ve borç sorgulama işlemleri gündeme geldi. Peki, 2020 1. taksit MTV ödeme ve hesaplama nasıl, nereden yapılır? İşte ekranı...

Araç sahipleri dikkat! Son günler...

MTV 1. taksit ödeme işlemleri nasıl yapılır? Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2020 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Peki, 2020 1. taksit MTV ödeme ve hesaplama nasıl, nereden yapılır? İşte MTV borç sorgulama ekranı...

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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