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'da tarihi ihaleye çıkıyor

Tarihi , restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Restorasyon-onarım bedeli 27 milyon lira olarak belirlenirken; ihale ilk yıl için aylık 80 bin liralık kira bedeli üzerinden açılacak.

Sansaryan Han ihaleye çıkıyor
İstanbul Sirkeci'de yoksul Ermeni çocukların okutulması için bağışlanan, bir dönem ve Adliyesi olarak da kullanılan Sansaryan Han, restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Sansaryan Han, daha önce 5 yıldızlı otel olarak işletilmek üzere ihaleye çıkmış, ancak açılan davalar nedeniyle ihale iptal edilmişti. Hukuki sürecin Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine sonuçlanmasının ardından han yeniden ihaleye çıktı. İhale ilanında restorasyononarım bedeli olarak 27 milyon 48 bin lira bedel belirlendi. İhale, ilk yıl için aylık 80 bin liralık kira bedeli üzerinden açılacak. İhale, 28 Ocak'ta tarihinde yapılacak.

HOVSEP AZNAVUR İMZASINI TAŞIYOR
Sansaryan Han, fazla tanınmayan ama İstanbul'da önemli yapılara imza atan Ermeni Mimar Hovsep Aznavur (1865-1935) tarafından yapıldı. Aznavur, Londra'da doğdu. 1879'da İstanbul'a geldi. İstanbul'da kaldığı sürede Rukiye Sultan Yalısı, Tepebaşı Tiyatrosu, Mısır Apartmanı, Abbas Halim Paşa Köşkleri, Cibali Tütün Fabrikası gibi pek çok binaya imza attı. Rifat Bali'nin verdiği bilgiye göre; daha sonra ismi Sansaryan olacak han, Ermeni Tüccar Mıgırdıç Sansaryan (1818- 1890) tarafından 1889'da Çerkes İsmail Paşa'dan satın alınır. (Enver Paşa'nın 1919'ta düzenlendiği Babıali Baskını'nda Yakup Cemil tarafından öldürülen Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın babası Çerkes İsmail Paşa'dır.) , 'da kendi adını taşıyan okulda okuyan Ermeni çocuklarının eğitimine gelir sağlamak için bu hanı satın almıştı. Han, 1922'de çıkarılan 'Emval-i Metruke' kanunuyla hazineye geçti. Bu el değiştirme sonrası bina uzun yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak kullanıldı.

TAYFUN ER

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