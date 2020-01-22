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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 12:00

Avrupa'da borsalar güne pozitif başladı | 22 Ocak 2020

Piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle birlikte açılışın ardından yükselişe geçti. İngiltere'de yüzde 0,22 artışla güne başlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,11 yükselişle açılış yaptı.

Avrupa'da borsalar güne pozitif başladı

güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 kazançla 424,42 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 13.609,35 puanda seyrediyor.

İngiltere'de yüzde 0,22 artışla 7.627,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.621,50 puan, Fransa'da yüzde 0,24 kazançla 6.060,75 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 23.868,67 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3044, avro/dolar paritesi 1,1078 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin, Dünya k Forumu'ndan gelebilecek açıklamaların ve Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızlı bir şekilde yayılan ve tedirginliğe yol açan koronavirüsüne ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD'de aralık ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

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