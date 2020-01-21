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  • 21.01.2020 21:09
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 21:09

Yeni ödeme tarihi yaklaştı! 2020 ne kadar? Mart ayında yeni teklif sunulacak!

Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği promosyon ödemelerinde ikinci ödeme tarihi yaklaştı. Emekli promosyonunda yeni anlaşma dönemi Mart ayında başlayacak. 2020 yılı emekli promosyonlarında yeni teşvik kampanyaları başladı.Yeni emekliler Mart ayını beklerse 600-700 TL'ye varan promosyon alacak. Bazı bankaların bin liranın üzerine çıktı. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor.Emekli, dul ve yetimlere maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bazı özel bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. İşte güncel

Ödeme tarihi geldi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeler yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle emekliler promosyon teklifleri hakkında detayları öğrenmek isterken bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Emekli promosyonlarında yeni teşvik kampanyaları başladı. Emekliler için ikinci promosyon dönemi yaklaşıyor ve tutarda artış yapılacak. Promosyonda yeni anlaşma dönemi Mart ayında olacak. Peki, 2020 promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte promosyon ücret bilgileri...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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