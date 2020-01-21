Emekli promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeler yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle emekliler promosyon teklifleri hakkında detayları öğrenmek isterken bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Emekli promosyonlarında yeni teşvik kampanyaları başladı. Emekliler için ikinci promosyon dönemi yaklaşıyor ve tutarda artış yapılacak. Promosyonda yeni anlaşma dönemi Mart ayında olacak. Peki, 2020 promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte promosyon ücret bilgileri...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.