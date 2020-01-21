Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. İşte bazı kampanyalar:
- Ekonomi
- 21.01.2020
- Gazete
Emekliye 1.250 TL banka promosyonu! 2020 yılı emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel fırsatlar
Bankaların promosyon rekabeti kızıştı. Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. 10 müşteri getirene bin 250 TL daha var. Peki bankalar hangi avantajları sunuyor? Emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde...
Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. İşte bazı kampanyalar:
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