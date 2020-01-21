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ye 1.250 TL u! 2020 yılı emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel fırsatlar

ların rekabeti kızıştı. lerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. 10 müşteri getirene bin 250 TL daha var. Peki bankalar hangi avantajları sunuyor? Emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde...




Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. İşte bazı kampanyalar:

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