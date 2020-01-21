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  • 21.01.2020 19:20
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 19:21

düşüşe geçti! 21 Ocak cumhuriyet, tam, gram, kaç liraya düştü?

Bir süredir yükselmeye devam eden bugün günü düşüşle kapattı. Bu kapsamda özellikle altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş altın fiyatlarında son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 296,40 liradan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde canlı gram, yarım ve çeyrek oldu sorusu merak konusu oldu. İşte 21 Ocak cumhuriyet, tam, gram, çeyrek altın fiyatları

Bugün altın fiyatları düşüşe geçti! 21 Ocak cumhuriyet, tam, gram, çeyrek altın fiyatı kaç liraya düştü?

Altın fiyatlarındaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem gördü. Peki, 21 Ocak cumhuriyet, tam, gram, çeyrek altın fiyatı kaç liraya düştü? İşte piyasalarda güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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