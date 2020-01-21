Altın fiyatlarındaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem gördü. Peki, 21 Ocak cumhuriyet, tam, gram, çeyrek altın fiyatı kaç liraya düştü? İşte piyasalarda güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?