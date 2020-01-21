22 Ocak 2020 KYK borç affı oldukça yakından takip ediliyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. Öğrenciler ödemelerini, öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra yapmaları gerekiyor. Fakat vatandaşlar borçlarını ödeyemiyor. Bu bağlamda gözler KYK borçlarına çevrilmiş durumda. KYK borçlarının tamamının mı yoksa faizlerinin mi silineceği yönündeki sorular da AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilerle netleşmeye başlamış, KYK'da faizlerin silineceği ve işsiz gençlerin borçlarına erteleme getirileceği belirtileri gelmişti.

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