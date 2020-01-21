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  • 22.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:17

22 Ocak 2020 affı çıktı mı? ler silinecek mi? ? Heyecanlı bekleyiş!

22 Ocak 2020 affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü KYK borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. Kredi ve 'na borcu olan milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren süreç başlıyor. KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaştı, 280 bininin banka hesaplarına haciz uygulandı. Kimi işsiz kimi ise li işlerde çalışan gençler, borçlarını ödemekte zorlanıyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'ın 'KYK borçları hakkında çalışma yapıyoruz' açıklaması ise umutlandırdı. Gençler, borçların ya da en azından lerin silinmesini talep ediyorlar.

KYK borçları siliniyor mu? Heyecanlı bekleyişte son durum

22 Ocak 2020 KYK borç affı oldukça yakından takip ediliyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. Öğrenciler ödemelerini, öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra yapmaları gerekiyor. Fakat vatandaşlar borçlarını ödeyemiyor. Bu bağlamda gözler KYK borçlarına çevrilmiş durumda. KYK borçlarının tamamının mı yoksa faizlerinin mi silineceği yönündeki sorular da AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilerle netleşmeye başlamış, KYK'da faizlerin silineceği ve işsiz gençlerin borçlarına erteleme getirileceği belirtileri gelmişti.

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HaberlerEkonomi Haberleri22 Ocak 2020 KYK borç affı çıktı mı? Faizler silinecek mi? KYK yapılandırma nasıl olacak? Heyecanlı bekleyiş!
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