Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

O HABER ASILSIZ ÇIKTI

Türk Hava Yolları'nın alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan 'miles&smiles' uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti BBVA ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.

İşte o haberlerin bazıları:











