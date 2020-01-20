Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
O HABER ASILSIZ ÇIKTI
Türk Hava Yolları'nın alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan 'miles&smiles' uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti BBVA ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.
İşte o haberlerin bazıları:
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