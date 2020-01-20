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  • 20.01.2020 16:33
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 16:34

'den Garanti yalanlaması

, Garanti ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Konuyla ilgili açıklama yapan THY , "Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

THY'den o iddialara yalanlama!

() , bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

O HABER ASILSIZ ÇIKTI
Türk Hava Yolları'nın alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan 'miles&smiles' uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.

İşte o haberlerin bazıları:




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