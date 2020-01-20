Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü

Günlerdir yüzünü göstermeyen hamsi bugün Rize'de esnafı da müşteriyi de güldürdü.
Rize'de balıkçılık yapan Dinçer Köseoğlu hamsinin çıkışıyla tezgahların zenginleştiğini dile getirerek "Hamsi bugün bereketli, dün hamsi hiç yoktu. Bugün tezgahlarımız zengin bir şekilde doldu. Vatandaşımızın bu hamsiyi alıp, ortasına soğanı kırıp yemesi lazım. herkes evde balık kokuyor diye kesip yemiyor ama herkesin hamsi yemesi lazım. Dün olmadığı için bugün insanlar pek hamsinin çıktığını bilmiyor ama yine de rağbet oluyor" ifadelerini kullandı.
Rize'de balıkçılık yapan Dinçer Köseoğlu hamsinin çıkışıyla tezgahların zenginleştiğini dile getirerek "Hamsi bugün bereketli, dün hamsi hiç yoktu. Bugün tezgahlarımız zengin bir şekilde doldu. Vatandaşımızın bu hamsiyi alıp, ortasına soğanı kırıp yemesi lazım. herkes evde balık kokuyor diye kesip yemiyor ama herkesin hamsi yemesi lazım. Dün olmadığı için bugün insanlar pek hamsinin çıktığını bilmiyor ama yine de rağbet oluyor" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.