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  • 20.01.2020 16:26
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 16:26

Kilosu 10 liraya düşen hamsi 'de yüzleri güldürdü

1 Eylül’de açılan av sezonu bu yıl hamsi bakımından bereketli olmadı. Hamsinin bugün itibariyle bol olması ’de balıkçı esnafının ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Kilosu 10 liraya kadar düşen hamsiyi özleyenler hamsi dolu tezgahlara koştu.

Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü
Günlerdir yüzünü göstermeyen hamsi bugün 'de esnafı da müşteriyi de güldürdü.

Rize'de balıkçılık yapan Dinçer Köseoğlu hamsinin çıkışıyla tezgahların zenginleştiğini dile getirerek "Hamsi bugün bereketli, dün hamsi hiç yoktu. Bugün tezgahlarımız zengin bir şekilde doldu. Vatandaşımızın bu hamsiyi alıp, ortasına soğanı kırıp yemesi lazım. herkes evde balık kokuyor diye kesip yemiyor ama herkesin hamsi yemesi lazım. Dün olmadığı için bugün insanlar pek hamsinin çıktığını bilmiyor ama yine de rağbet oluyor" ifadelerini kullandı.

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