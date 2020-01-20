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  • 20.01.2020 17:54
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 17:54

Hazine ve açıkladı: Merkezi yönetim brüt stoku 1 trilyon 328,8 milyar lira

Merkezi yönetim brüt stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 328,8 milyar lira oldu. Buna göre, borç stokunun 668,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 660,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise cinsi borçlardan oluştu.

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