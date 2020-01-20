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  • 20.01.2020 18:43
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 18:43

ve ilk günü yükselişle kapattı! 20 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar?

Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor ve daki son durumu öğrenmek isteyenler 20 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,91'den işlem görüyor. Geçen hafta en düşük 5,8388, en yüksek 5,9122 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,8882'den tamamladı. İşte 20 Ocak canlı dolar ve euroda son durum

Dolar yükselişle kapattı! Dolar ve euro ne kadar?

Bir süredir inişli çıkışlı seyrini devam ettiren dolar ve euroda son dakika hareketliliği sürüyor. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 9 sularında önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8950'den işlem gördü. Bu kapsamda piyasalardaki güncel durum takip edenler 20 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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