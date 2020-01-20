Bir süredir inişli çıkışlı seyrini devam ettiren dolar ve euroda son dakika hareketliliği sürüyor. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 9 sularında önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8950'den işlem gördü. Bu kapsamda piyasalardaki güncel durum takip edenler 20 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?