Geçtiğimiz hafta Borsa'da zengin eden hisse. 117 günde 4 aydan kısa bir sürede bu hisse 45 katı kazandırmıştı. Hisse durmuyor. Bugünle birlikte hisse 50 katı kazandırdı. Son kapanış gününde rekor kıran seviyeye gelmeyi başardı. Açılışta BIST 100 endeksi, 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

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