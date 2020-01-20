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  • 21.01.2020 10:16
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:16

'da bu hisse 117 günde 45 katı kazandırdı! 4 bin liralık yatırım 4 ayda 175 bin TL oldu!

Geçtiğimiz hafta 'da zengin eden hisse oldukça fazla konuşuldu. 117 günde 4 aydan kısa bir sürede bu hisse yatırımcısına 45 katı kazandırmıştı. Hisse durmuyor. Bugünle birlikte hisse 50 katı kazandırdı. 4 bin liralık yatırım 4 ayda 175 bin TL oldu! Peki bu hisse hangisi? Borsa'da servet kazandıran hisse ve detaylarını sizler için bu haberimizde hazırladık... şirketinin dolaşımda az hisse senedinin bulunması nedeniyle bu şekilde artış yaşandığı tahmin ediliyor. 48 milyon 465 bin lot hisseden 47 milyon 794 bin'i QNB'nin kendi elinde bulunuyor.

Yerinde durmuyor! Bu hisse 117 günde 45 katı kazandırdı!

Geçtiğimiz hafta Borsa'da zengin eden hisse. 117 günde 4 aydan kısa bir sürede bu hisse 45 katı kazandırmıştı. Hisse durmuyor. Bugünle birlikte hisse 50 katı kazandırdı. Son kapanış gününde rekor kıran seviyeye gelmeyi başardı. Açılışta BIST 100 endeksi, 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

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