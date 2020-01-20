Evde bakım maaşları Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde on binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde ödendiği merak ediliyor. Maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, 20 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

20 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize, Isparta, Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Tokat, Samsun, Uşak, Düzce, Çorum, Çanakkale, Kayseri'de yatıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...