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  • 20.01.2020 15:47
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 15:47

20 Ocak yatan iller hangileri? e-Devlet bakım aylığı sorgulama hakkında bilgiler

20 Ocak yatan iller hangileri sorusu ayın sonuna yaklaştığımız şu günlerde merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda bakım maaşı alanlar e-Devlet bakım aylığı sorgulama hakkındaki detayları merak ediyor.

20 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde on binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde ödendiği merak ediliyor. Maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, 20 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

20 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize, Isparta, Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Tokat, Samsun, Uşak, Düzce, Çorum, Çanakkale, Kayseri'de yatıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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