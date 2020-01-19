20 gün önce işyerinden küçülme gerekçesiyle çıkartıldım. Tazminat almadım. İşsizlik maaşı alır mıyım? Mustafa SİPAHİ
İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartlar bulunuyor:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
Son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak. Gördüğünüz gibi burada tazminat alınması gibi bir şart yok. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız rahatlıkla İŞKUR'a başvurup ödeneğinizi alabilirsiniz. Tazminat alabilmek için aynı işyerinde en az bir yıl çalışma şartı var. Oysa işsizlik sigortası için 4 ay yetiyor. Tabi son 3 yıldaki 600 gün primi unutmamak lazım.
Emekli olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladım. Ameliyat oldum. Raporlu olarak 1 ay kadar işten uzak kaldım. Bana rapor parası ödenmedi. Yasal mı? Murat KUYUMCU
Emekli olduktan sonra çalışanlar için uygulanan kuralların diğer çalışanlardan bir farkı yok. Yani izin, kıdem tazminatı gibi konular aynı uygulanıyor. Ancak emekliler için ödenen primler kısa vadeli sigorta kollarından olduğu için rapor konusunda bazı farklılıklar oluyor. Çalışan emekliler hastalanıp veya sizin gibi ameliyat olmaları durumunda rapor alabiliyorlar. Ancak başlarına gelen hastalık iş kazası ve meslek hastalığı değilse SGK tarafından ödenen rapor parasını alamıyorlar. Normal çalışanlar iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın hastalanıp veya ameliyat sonrası doktordan rapor alırsa, alınan bu rapor süresince sgk belli oranlarda ücret ödüyor. Maalesef emekli çalışanlarda iş kazası dışında istirahat parası ödenmiyor. Emekliler için yatırılan primler sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartlar bulunuyor:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
Son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak. Gördüğünüz gibi burada tazminat alınması gibi bir şart yok. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız rahatlıkla İŞKUR'a başvurup ödeneğinizi alabilirsiniz. Tazminat alabilmek için aynı işyerinde en az bir yıl çalışma şartı var. Oysa işsizlik sigortası için 4 ay yetiyor. Tabi son 3 yıldaki 600 gün primi unutmamak lazım.
Emekli olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladım. Ameliyat oldum. Raporlu olarak 1 ay kadar işten uzak kaldım. Bana rapor parası ödenmedi. Yasal mı? Murat KUYUMCU
Emekli olduktan sonra çalışanlar için uygulanan kuralların diğer çalışanlardan bir farkı yok. Yani izin, kıdem tazminatı gibi konular aynı uygulanıyor. Ancak emekliler için ödenen primler kısa vadeli sigorta kollarından olduğu için rapor konusunda bazı farklılıklar oluyor. Çalışan emekliler hastalanıp veya sizin gibi ameliyat olmaları durumunda rapor alabiliyorlar. Ancak başlarına gelen hastalık iş kazası ve meslek hastalığı değilse SGK tarafından ödenen rapor parasını alamıyorlar. Normal çalışanlar iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın hastalanıp veya ameliyat sonrası doktordan rapor alırsa, alınan bu rapor süresince sgk belli oranlarda ücret ödüyor. Maalesef emekli çalışanlarda iş kazası dışında istirahat parası ödenmiyor. Emekliler için yatırılan primler sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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