İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle 2017'de başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, bu yıl Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını alıyor. 4000 üniversiteliyi İKSV etkinlikleri ile buluşturan Kültür Sanat Kart, İstanbul Modern'de de geçerli olacak. Eczacıbaşı başvuruar arasından 18-25 yaş arası 2000 üniversite öğrencisine, tüm etkinliklerde kullanabilecekleri Kültür Sanat Kart hediye edecek.
- Ekonomi
- 19.01.2020
- Gazete
2000 öğrenciye sanat kartı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle 2017'de başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, bu yıl Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını alıyor.
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