İngiliz turistler şaşkın... Geçen yıl Ölüdeniz'deki Ova Hotel'e rezervasyon yapan İngilizler, otelin satıldığını öğrendi. Otelin yeni konseptinde alkolün olmadığını öğrenen İngilizler, "Biz alkolsüz otel istemiyoruz" dedi. Bazı İngilizler ise otelin yeni halinden memnun olduğunu söyledi. Ancak 50 İngiliz'in rezervasyonunu iptal ettiği belirtildi. İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Sarah Robins, "Ova beldesinde dokuz harika yıl geçirdik. Otel 2013'te bizim düğün mekanımızdı. Şaşkınım" dedi.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
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