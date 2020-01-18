Bugünkü
Takvim

Ölüdeniz’deki otelin satıldığını öğrenince şok geçirdi

şaşkın... Geçen yıl Ölüdeniz'deki 'e rezervasyon yapan , otelin satıldığını öğrendi. Otelin yeni konseptinde alkolün olmadığını öğrenen İngilizler, "Biz alkolsüz otel istemiyoruz" dedi. Bazı İngilizler ise otelin yeni halinden memnun olduğunu söyledi. Ancak 'in rezervasyonunu iptal ettiği belirtildi.

Otel sürprizi
İngiliz turistler şaşkın... Geçen yıl Ölüdeniz'deki 'e rezervasyon yapan , otelin satıldığını öğrendi. Otelin yeni konseptinde alkolün olmadığını öğrenen İngilizler, "Biz alkolsüz otel istemiyoruz" dedi. Bazı İngilizler ise otelin yeni halinden memnun olduğunu söyledi. Ancak 'in rezervasyonunu iptal ettiği belirtildi. 'nin Doğu Sussex bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Sarah Robins, "Ova beldesinde dokuz harika yıl geçirdik. Otel 2013'te bizim düğün mekanımızdı. Şaşkınım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİngilizler Ölüdeniz’deki otelin satıldığını öğrenince şok geçirdi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri