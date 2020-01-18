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Geleceğe HPE imzası

HEWLETT Packard Enterprise (HPE) Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, "Globalde 2019'u ses getiren projelere imza atarak başarıyla geride bıraktık. HPE Türkiye ailesi olarak ise Doğu Avrupa, Rusya ve Afrika bölgesinde en fazla büyüyen ülkelerden biri olduk. IDC Q3 CY2019 sunucu ve veri depolama pazar payları raporuna göre de pazarın lideri konumunda yer aldık" dedi. Kaynak, "İnsanlığı geleceğe hazırlayacak önemli projelere destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Geleceğe HPE imzası
HEWLETT Packard Enterprise (HPE) Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, "Globalde 2019'u ses getiren projelere imza atarak başarıyla geride bıraktık. HPE Türkiye ailesi olarak ise Doğu Avrupa, Rusya ve Afrika bölgesinde en fazla büyüyen ülkelerden biri olduk. IDC Q3 CY2019 sunucu ve veri depolama pazar payları raporuna göre de pazarın lideri konumunda yer aldık" dedi. Kaynak, "İnsanlığı geleceğe hazırlayacak önemli projelere destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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