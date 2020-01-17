Emekliler için maaş günü! SSK Bağkur 2020 zamlı emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin heyecanla beklediği gün geldi. Emeklilerin zamlı maaşları bugün ödenmeye başlıyor. SSK emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Ödemeler 28 Aralık'ta tamamlanacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur 2020 emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Ocak, Bağ- Kur emeklileri de 24-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.

Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 6.5 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-yüzde 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.

İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri...