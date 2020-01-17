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  • 17.01.2020 11:54
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 11:54

Dikkat! Son günler... ne zaman bitiyor? 2020 GİB ödeme ekranı

MTV 2019 yılı 1. taksit ödemesi için son günlere girildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit olarak ödeniyor. 2020'nin ilk taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlamıştı. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV12. taksit ödeme son gün ne zaman? 2020 GİB ?

Araç sahipleri dikkat! Son günler...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2020 yılı 1'inci taksit ödemesi yapacak adaylar, ödemelerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. 2020 yılında yüzde 12 yükselen MTV'nin ödemesinin nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen araç sahiplerinin kısa sürede ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Peki, MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman? 2020 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? İşte MTV ödeme işlemleri...

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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