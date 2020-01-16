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  • 16.01.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:10

tarihleri belli oldu! TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ev sahibi olmak için heyecanlı bekleyişe geçen vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2020 ? TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kura tarihleri belli oldu

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 Bin Sosyal Konut projesinin 2020 yılnda satışa sunulacak konutları için başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alıntı. 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlara başvuru yapan vatandaşların heyecanla beklediği kura tarihleri belli oldu. Peki, 2020 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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